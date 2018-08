Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 10 in Uniunea Europeana, cu un consum de 75,6 litri/locuitor, fata de 137 litri/locuitor in Cehia, tara care ocupa primul loc in topul realizat de KeysFin. Potrivit acestuia, pe locul doi se claseaza Polonia (98 litri/locuitor), Germania (96 litri), Austria (95,5litri) si Lituania…

- Luiza Lucuța, fetița sasaita care in urma cu 16 ani spunea ”salam sasesc” cucerind inimile tuturor, este acum o domnișoara pe cinste. Are 20 de ani și iși continua studiile in Scoția.

- Data de 1 iulie 2018 este prevazuta ca termen de intrare in vigoare a unor masuri, legi, ordonante si normative care vor schimba viata romanilor si a unor companii. MEDIAFAX propune o trecere in revista a principalelor schimbari.

- Berbec Destula alergatura astazi: poate este nevoie sa ajungeti in mai multe locuri ca sa vedeti cu ochii vostri o situatie, sa comparati oferte, produse, materiale pentru decoratiuni sau amenajari ale locuintei. Astazi puneti accent mai putin pe rapiditate si mai mult pe calitate, detalii, fineturi.

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega (Pro Romania) atrage atenția pe pagina sa de socializare ca, raportat la ele 3 miliarde de euro pe an cat trimit in țara romanii noștri plecați la munca in strainatate ”ne chinuie gandul cum am putea sa impozitam acești bani. Și ce bani sau mai bine zis cați bani!”…

- Guvernul a avizat pozitiv modificarile legislative pentru sporirea responsabilitații conducatorilor auto, prevenirea accidentelor rutiere și excluderea activitaților ce distrag atentia in trafic.

- Bauturile racoritoare dietetice și cele din concentrat de fructe – o alternativa la sucurile clasice considerata a fi mai putin nociva, se dovedesc a fi de fapt mult mai daunatoare sanatatii decat bauturile indulcite cu zahar, considerate oricum si ele un pericol real pentru sanatate si responsabile…