Stiri pe aceeasi tema

- ANRE: A scazut consumul de energie electrica, in primele patru luni ale anului Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie – aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2- in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres. Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2-,…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2 in perioada ianuarie aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie ANRE .Consumul clientilor casnici a fost in scadere cu 3,2 , in timp ce consumul industrial…

- Consumul de electricitate a scazut cu 5,3% in primele patru luni ale anului Foto: Arhiva. Consumul de energie a scazut cu 5,3% în primele patru luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2021, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie - ANRE. Consumul…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), citat de Agerpres.

- Senatul SUA a adoptat, joi seara, un proiect de lege bipartizan menit sa solutioneze atacurile armate, care echivaleaza cu prima legislatie federala importanta privind controlul armelor, din ultimele decenii, relateaza CNN. Legea a fost votata de 65 de senatori, dintre care 15 republicani. Alți 33 de…

- Unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). „In cadrul verificarilor realizate s-au identificat…