Consumul de droguri, o problemă tratată cu superficialitate de magistrați „Urmarile produse sunt de o gravitate modica și privesc exclusiv persoana in cauza, consumator ocazional de droguri de risc.” Fara excepție, aceasta fraza se regasește in toate hotararile judecatorești din dosarele penale ce au ca obiect confirmare renunțare urmarire penala de pe rolul instanțelor judeatorești. La fel și in cazurile ce au la baza infracțiunea de deținere de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu. Au trecut mai puțin de doua saptamani de cand pe raza localitații 2 Mai din județul Constanța, un șofer sub influența drogurilor a ucis doua persoane și a ranit alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

