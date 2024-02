Stiri pe aceeasi tema

- Kievul a decis sa legalizeze canabisul, dar doar pentru utilizarea in scopuri medicale. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat o lege care legalizeaza consumul medical de canabis, potrivit unei baze de date parlamentare, a relatat joi Reuters. Peste 6 milioane de persoane, inclusiv pacienti…

- Ucraina a facut primii pasi importanti in modificarea legislatiei pentru minoritati, inclusiv in domeniul invatamantului, astfel incat predarea in scolile din comunitatile romanesti sa poata fi continuata in limba romana, cum a existat de sute de ani, a declarat, pentru Agerpres, Aurica Bojescu, secretarul…

- Situație grava in invațamantul romanesc: Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) funcționeaza ilegal din 2023, ceea ce inseamna ca orice act, acreditare și autorizare emise pot fi lovite de nulitate. Odata cu intrarea in vigoare a Legii invațamantului preuniversitar…

- Noua masura pare sa aiba scopul de a consolida si mai mult puterea lui Aleksandr Lukasenko si a elimina potentialii competitori la urmatoarele alegeri prezidentiale din Belarus, care ar trebui sa aiba loc in 2025, informeaza The Guardian.Legea se aplica teoretic oricarui fost presedinte si membrilor…

- Legea nr. 115/2023 a adus modificari importante pentru proprietarii de locuinte, pe langa scumpirea politei de asigurare obligatorie intrata deja in vigoare. Legea nr. 115/2023, care modifica legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor,…