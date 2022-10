Consumul de bere scade, presiunea pe costurile producătorilor crește In primele opt luni ale anului 2022, piața de bere din Romania a inregistrat o scadere de 4% comparativ cu volumul inregistrat in aceeași perioada a anului anterior, dupa ce in primele patru luni scaderea a fost chiar de 10%. In august 2022, luna principala din sezonul estival, consumul de bere in Romania a inregistrat o scadere de de 8% fața de august 2021. Tipurile de bere preferate de romani in aceeași perioada de 8 luni analizata sunt: Berea blonda – 93%, in ușoara scadere Berea fara alcool, inclusiv mixuri nealcoolizate – 6%, in creștere spectaculoasa – de la 2% in 2021 Mixuri de bere și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

