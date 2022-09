Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim si Colterm au anuntat noi probleme in retea care afecteaza azi mii de clienti din Timisoara. Astfel, apa e intrerupta pe Aleea F. C. Ripensia, Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu, Martir Constantin Zabulica, Socrate, Aurelianus, Delfinului, Luminița Boțoc, precum și in Recaș, din cauza…

- Aquatim a anunțat și astazi lucrari pentru remedierea unor avarii proaspete. Astfel, pana l aora 15 consumatorii din Timisoara, de pe strazile Legumiculturii, Anghel Saligny si Renasterii, precum și cei din Recaș, Carani și Covaci, nu vor avea apa. Compania de apa anuntase deja o serie de lucrari programate…

- O noua zi, noi avarii in reteaua de alimentare cu apa. Pana la ora 14.00 aceasta e intrerupta azi pe strazile Lorena, Bucegi, Victor Hugo, Luminița Boțoc, din Timisoara, precum și in localitațile Giarmata și Recaș. Pana la ora 15.00 apa e intrerupta si in localitatile Sag, Cerna si Iosif, unde sunt…

- Aquatim a anunțat lucrari de remediere a unor avarii. Apa va fi intrerupta pe strazile Aleea F. C. Ripensia, 1 Decembrie 1918 (inclusiv la CRAFT), Intrarea Padurarilor, Bucegi, Crișul, din Timișoara, precum și in localitațile Sacalaz și Moșnița Noua. Apa e interupta in aceste locații pana la ora 15.…

- Aquatim a anunțat ca azi, pana la ora 16 au loc lucrari pe Bulevardul Corneliu Coposu, la intersecția cu strada Delfinului, și se va opri de asemenea apa pe strazile Barbu Iscovescu, Intrarea Roma și Bulevardul Corneliu Coposu, din Timișoara. Sunt lucrari de conectare conducte. La fel ca pe Calea Stan…

- Noi avarii anuntate de Aquatim. Afectati sunt consumatorii de pe strazile Negoiu si Matei Basarab, din Timișoara, precum și cei din Recaș și Sacalaz, care nu vor avea apa astazi pana la ora 15. De asemenea, reamintim ca la Cenad, pana la ora 14.00 clientii nu au apa din cauza unor lucrari de spalare…

- Pe langa interventiile programate, anuntate de Aquatim, timisorenii si timisenii se confrunta si azi cu intreruperea apei din cauza unor avarii. Astfel, consumatorii de pe Aleea F. C. Ripensia, strazile Surorile Martir Caceu, Baba Dochia, Lunei, Intrarea Doinei, Comanești si Iepurelui, din Timisoara,…

- Saptamana incepe cu noi intreruperi in furnizarea de apa curenta. Aquatim a anuntat ca sunt avarii in Timisoara, Recas, Izvin si Alios. Astfel, astazi pana la ora 15.00, consumatorii de pe strazile timisorene Albinelor, Emil Racovița, Silistra si Anina nu vor avea apa, precum nici cei din Recaș, Izvin…