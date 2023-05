Consultații și testări genetice gratuite, în cadrul Centrului Regional de Genetică Medicală al SCJU Craiova Centrul Regional de Genetica Medicala (CRGM) Dolj, din cadrul SCJU Craiova, s-a dezvoltat extraordinar in ultimii ani. Conducerea SCJU Craiova a acordat o atenție deosebita Centrul Regional de Genetica Medicala, iar dotarea de care beneficiaza este la cele mai inalte standarde. De asemenea, medicii sunt foarte bine pregatiți sa ofere cele mai bune diagnostice. Aici, pacienții din intreaga Oltenie și nu numai au posibilitatea sa beneficieze de consult, sfat genetic si o parte din testari genetice, in mod gratuit. Genetica Medicala este unul dintre domeniile medicale care a inregistrat cele mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

