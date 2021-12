Consultația de medicină internă îți poate salva viața (P) O pacienta in varsta de 50 ani, fara probleme de sanatate cronice, a ales sa se prezinte la o consultatie de Medicina interna in Reteaua Medicala Arcadia, in urma aparitiei unor simptome, moderate ca intensitate, prezente de o perioada relativ scurta de timp. Pacienta acuza durere abdominala localizata in etajul superior, ulterior tuse seaca si dispnee de efort (scaderea tolerantei la efort). Consultul periodic, anual, de medicina interna este important chiar in lipsa unor simptome. Completat de ecografia abdominala, acesta ofera o evaluare de ansamblu a starii de sanatate si este, de multe ori,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Sebeș este beneficiarul unei finanțari nerambursabile in valoare de 16.058.188 lei prin care au fost achiziționate echipamente medicale. Proiectul „Dotarea Spitalului Municipal Sebeș in vederea creșterii capacitații de gestionare a crizei Covid-19”, elaborat de echipa din Primaria…

- Un barbat din Carolina de Nord nu era sigur daca a cumparat un bilet la extragerea Loteriei Noroc pe viața a statului, așa ca a completat și formularul online. Mare i-a fost surpriza cand a aflat ca a caștigat… de doua ori. „Tocmai stateam in pat și ma uitam la un meci de baschet la televizor și nu-mi…

- Fosta șefa a Secției gastroenterologie a Spitalului Județean Suceava, dr. Liliana Croitoru, a fost raspusa de COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de unitatea medicala in cadrul careia a activat. „A plecat dintre noi... Dr.Croitoru Liliana - medic primar medicina interna si gastroenterologie,…

- Ancheta la spitalul de urgența din Galați dupa ce o tanara de 21 de ani, studenta in anul 3 la Medicina, a murit dupa doua saptamani de chinuri. Familia fetei ii acuza pe medici ca i-au greșit de doua ori diagnosticul și au trimis-o acasa fara investigații de specialitate, deși fata avea dureri crunte.…

- Conducerea Spitalului Judetean Galati a demarat o ancheta in urma unei plangeri formulate de familia unei tinere, studenta in anul lll la Medicina, care a murit dupa ce medicii i-ar fi stabilit de doua ori diagnosticul gresit, potrivit news.ro. Conform medicului Violeta Sapira de la Spitalul…

- Cristian Apetrei, un medic roman stabilit in SUA, susține ca vaccinurile au eficacitate de peste 90% in fața decesului, in ceea ce privește varianta Delta a noului coronavirus. Specialistul a analizat rezultatele unui studiu despre protecția conferita de vaccinul anti-COVID in raport cu decesul, realizat…

- Profesorul universitar Ostin Mungiu, tatal regizorului Cristian Mungiu și al analistului Alina Mungiu-Pippidi, s-a stins din viața noaptea trecuta, scrie Ziarul de Iași. Ostin Mungiu a fost cercetator specializat in tratarea durerii și unul dintre cei mai respectați profesori ai Universitații de Medicina…