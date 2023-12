Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta ca primele 51 de autobuze electrice BMC au ajuns in Romania. Acestea se afla in Portul Constanta si vor porni spre Bucuresti, scrie viceprimarul, pe Facebook.

- La Pecica continua lucrarile rețeaua de distribuție a apei termale din centrul orașului. Proiectul cu valoarea de 24,6 milioane de lei prevede exploatarea apei termale, prin doua foraje cu adancimea de aproximativ un kilometru: unul langa Ferma de Bivoli, iar celalalt in parcul din centrul orașului.…

- Joi, 12 octombrie, de la ora 16.30, Hotelul din Suceava va gazdui cea de-a XXIX-a ediție a Galei Oamenilor de Afaceri din județul Suceava. Evenimentul este organizat de Patronatul IMM-urilor din județul Suceava, coordonat de Liliana Agheorghicesei, iar printre invitați se vor numara președintele Consiliului…

- Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR) a anuntat, miercuri, ca se disociaza ferm de propunerea Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), de impunere a unei taxe de promovare a turismului din Romania, pentru turistii romani care calatoresc in afara tarii noastre.Presedintele…

- „Fata de forma lansata in consultare publica de Ministerul Finantelor am sa mentionez cateva modificari care trebuie precizate. Bonurile de masa vor fi acordate ca si pana acum, insa Ministerul de Finante are termen o saptamana pentru a propune Executivului un proiect de ordonanta de urgenta care va…

- Impactul asupra profitului cauzat de aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri, conform noilor masuri fiscale anuntate de Executiv, este intre 35% pentru companiile FMCG si 83% pentru companiile distribuitoare de tigari, ceea ce inseamna o dublare a impozitului actual, arata Asociatia Companiilor…