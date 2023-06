Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a venit la consultarile de la Palatul Cotroceni cu un cadou pentru Klaus Iohannis, de ziua de naștere a președintelui. Simion i-a adus acestuia un bilet la bussines class, doar dus, catre Tenerife.”Pai nu puteam sa venim la om cu mana goala, de ziua lui de naștere! I-am…

- Radu Cristescu ironizeaza vizita lui Klaus Iohannis in Chile: Deci, in caz de cutremur, viscol ori tornada, știm ce facem: sunam urgent peste ocean, in ChileDeputatul PSD a comentat, pe Facebook, vizita președintelui Klaus Iohannis ]n Chile, acolo unde a semnat un protocol ]n domeniul protecției…