Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile mun.Chișinau au propus spre examinare proiectul bugetului pentru anul 2023. Potrivit documentului, veniturile pentru anul viitor sunt estimate in suma de 6,794 miliarde lei (inclusiv transferuri de la bugetul de stat in suma de 3,777 miliarde lei), iar cheltuielile – in suma de 7,341 miliarde…

- Statele membre ale NATO au convenit o crestere semnificativa a bugetului comun pentru anul viitor in contextul noii situatii de securitate in Europa de Est provocate de invazia Rusiei in Ucraina, transmite dpa. Bugetul civil al aliantei pentru 2023 va fi majorat cu circa 27,8%, la 370,8 milioane de…

- Bugetul de stat se stabilește la venituri in suma de 275.690,8 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 596.377,7 milioane lei credite de angajament și in suma de 353.640,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9 milioane lei.Printre ministerele care vor primi mai multi bani se numara…

- Cu cat vor crește salariile pentru profesori și angajați in Educație, de anul viitor. Care sunt propunerile din Legea bugetului Salariile profesorilor ar urma sa creasca anul viitor, potrivit datelor din proiectul pentru Legea bugetului, pus in dezbatere publica de catre Ministerul de Finanțe, relateaza…

- Bugetul de stat se stabilește la venituri in suma de 275.690,8 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 596.377,7 milioane lei credite de angajament și in suma de 353.640,7 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 77.949,9 milioane lei.Bugetul Ministerului Educației pentru anul 2023 va fi de…

- Guvernul premierului Viktor Orban a declarat ca este dispus sa isi plateasca partea sa de sprijin pentru Ucraina, dar ar prefera sa o plateasca bilateral decat prin intermediul imprumutului comun al UE. „Guvernul continua sa se angajeze sa ia parte la sprijinul financiar pentru Ucraina aflata in razboi.…

- Guvernul a finalizat analiza pentru ultima rectificare bugetara din acest an, concluzionand ca ea va fi pozitiva, cu crestere a veniturilor bugetului general consolidat cu 500 milioane lei, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Executiv, deficitul bugetului scade de la 5,84%…

- „Rectificarea asigura toate sumele necesare pentru plata drepturilor salariale si a celor din sfera asistentei sociale, precum si pentru buna functionare a tuturor institutiilor publice, pana la sfarsitul anului”, conform sursei citate. Sursa mentionata mai precizeaza ca „Guvernul va continua procesul…