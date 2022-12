Stiri pe aceeasi tema

- Consulul onorific al Romaniei in Graz (Austria), contele Andreas Bardeau, al carui fiu, Georg Bardeau, este consul al Austriei la Timișoara, a transmis pentru „Adevarul” un punct de vedere referitor la refuzul Austriei de acceptare a Romaniei in Schengen.

- Miron Mitrea a explicat faptul ca decizia Austriei a fost surprinzatoare, dar și care a fost motivul real al refuzului. "Austria, din 2011 pana acum, a susținut Romania pentru Schengen. O buna parte din transportul catre Austria și invers e afectata pentru ca nu suntem in Schengen. Au interes sa aiba…

- Filip Petcu, managerul Muzeului Național de Arta din Timișoara, a anunțat ca a decis sa anuleze o expoziție programata pentru 2024, la Muzeului Național de Arta din Timișoara, in colaborare cu parteneri din Austria, dupa veto-ul Vienei privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen, informeaza Adevarul.„Urmare…

- La aflarea veștii ca Romania nu intra in Schengen, propietarul unui magazin a pus la cale un protest inedit prin care vrea sa-și arate nemulțumirea. Propietarii au scos de la vanzare produsele RedBull si Pfanner – doua companii austriece, producatoare de bauturi racoritoare. Dupa ce au scos produsele,…

- Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice. Revoltat ca Austria nu ne lasa in Schengen, unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din vestul tarii si-a inchis conturile in bancile austrice.…

- Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, a facut vineri o noua declaratie prin care respinge intrarea Romaniei si a Bulgariei in Schengen. "Pentru noi, decizia se aplica faptul ca noi credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem Bulgaria si Romania acum. Este important (in cazul sistemului…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a afirmat ca, in acest moment, „are sens” includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei. „Pentru noi se aplica decizia conform careia credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem acum Bulgaria si Romania.…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat sambata, intr-o emisiune, ca Austria se opune in continuare aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Din cele trei țari care se opuneau aderarii Romaniei la spațiul Schengen a ramas doar Austria. Suedia și Olanda s-au declarat pentru…