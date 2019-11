Construcția secțiunii grecești a TAP a fost finalizată Construcția secțiunii grecești a conductei Trans Adriatice (TAP) a fost finalizata, relateaza Trend, citand mass-media elena. Potrivit informațiilor, TAP va incepe sa funcționeze pe baza procesului inca din luna decembrie. „Se așteapta ca acesta sa inceapa sa aduca gaze naturale in Grecia, Italia și Albania la un moment dat anul viitor. Operațiunea de incercare va dura cateva luni, dar pana in 2020 operațiunea comerciala a conductei va incepe cu lansarea livrarilor de gaze naturale pe piețele elene și alte piețe europene ”, se arata in raport. Proiectul TAP, in valoare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

