Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, miercuri, ca unele dintre aspectele care il nemultumesc pe prefectul Capitalei, Toni Grebla, referitor la aspectul Parcului Cișmigiu persista de ani, iar municipalitatea a demarat demersuri pentru a remedia situatia. „Lucrurile acestea, cateva…

- Sparge ca in filme in centrul Capitalei! Patru hoți, mascați total au reușit sa intre intr-un magazin GSM din București in doar 3 minute. Aceștia au furat aparatura in valoare de 60.000 de lei. Hoții se pare ca nu au fost prinși, dar proprietarul crede ca știe cine sunt. S-ar putea sa fie vorba chiar…

- In Cosmopolis, ansamblu rezidențial de langa București, a inceput ridicarea unei biserici, aceasta urmand a fi primul lacaș de cult ortodox care se construiește in interiorul unui complex de locuințe pornit de la zero. Piatra de temelie a bisericii a fost sfințița la data de 28 mai 2022 de Preasfințitul…

- Grupul hotelier Accor, lider mondial in domeniul ospitalitații, iși consolideazaportofoliul dinRomania și din Balcani, prin anunțarea unui nou hotel care se alatura rețelei globale. Grupul a semnat un contract de management cu Next Hospitality S.R.L.pentru un nou hotel și centru de conferințe Mercure…

- Un bloc de zece etaje a fost aproape complet distrus intr-un incendiu, in seara zilei de 14 mai 2022. Blocul se afla in Sectorul 2 al Bucureștiului, in zona Baicului. Pentru neutralizarea focului au acționat 14 autospeciale cu apa și spuma, iar pentru intervenție medicala au venit echipaje de la Ambulanța…

- Traficul la intersectia bulevardului Alexandru Obregia cu strada Turnu Magurele, pe sensul de mers catre soseaua Giurgiului, se va desfasura pe o singura banda, corespunzator marcata, de sambata, timp de o saptamana, urmare a lucrarilor la pasajul Europa Unita care se construieste in zona Metalurgiei.…

- Charge d’affaires–ul Ambasadei SUA la București (care nu are ambasador de aproape doi ani), David Muniz a participat marți, alaturi de Daniel Baluța, primarul sectorului 4 și cu Nicușor Dan, edilul capitalei la un eveniment de promovare a Parcului natural Vacarești. De mai mulți ani se cauta soluții…

- Descoperire sinistra la marginea orașului Magurele in Ilfov. Mai multe ramasite umane au fost gasite sambata in portbagajul unui autoturism incendiat. Oamenii legii au cercetat ramașițele umane care au fost descoperite la marginea Capitalei. Poliția incearca sa adune cat mai multe probe pentru rezolvarea…