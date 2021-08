Stiri pe aceeasi tema

- Saritorii Constantin Popovici și Catalin Preda s-au clasat pe primele doua locuri la concursului de sarituri in apa de la mare inalțime, Red Bull Cliff Diving de la Oslo, din weekend. Cladirea Operei din Oslo și-a facut debutul ca locație pentru evenimente sportive, odata cu organizarea primei…

- Capitala Norvegiei, Oslo, a gazduit etapa a doua a sezonului Red Bull Cliff Diving, sezonul 2021. La fel ca și in etapa de debut, de la Saint-Raphael (Franța), concursul a fost caștigat de un sportiv roman. Dupa ce Catalin Preda s-a impus in Franța, in Norvegia a caștigat Constantin Popovici, informeaza…

- Natura a oferit un spectacol grandios duminica seara in apropiere de Cluj-Napoca, un show de lumina cu fulgere fiind vizibil de la mai mulți kilometri distanța. Imaginile au fost surprinse din zona cartierului Buna Ziua, cerul innorat dinspre zona de munte a Clujului oferind imagini demne de filmele…

- Karim Benzema (33 de ani) a fost protagonistul a trei momente cheie in meciul dintre Franța și Elveția, din optimile de finala ale EURO 2020. AICI, totul despre Franța - Elveția Mai intai, la 1-0 pentru Elveția, cand Ricardo Rodriguez a avut șansa de a face 2-0 de la punctul cu var, atacantul lui Real…

- In acest weekend, cei mai curajoși mountain bikeri din Romania au acceptat provocarea Vampire Trails 2021 de a birui noaptea, frigul și limitele sportive. In cadrul celei de-a doua ediții Vampire Trails de anduranța MTB, cei mai buni cicliști de profil din Romania au pedalat in ștafeta de cate doi,…

- Sezonul 2021 a circuitului Red Bull Cliff Diving a debutat in Franța, la Saint-Raphael, pe Costa de Azur. Romania a fost reprezentata la acest concurs de doi sportivi - Catalin Preda și Constantin Popovici -, iar evoluția lor a fost entuziasmanta, informeaza Federatia Romana de Natatie si Pentatlon…

- Un echipaj de poliție solicitat sa se deplaseze la un bar din centrul Galațiului, a fost subiect de amuzament pentru localnici, dupa ce un barbat care trebuia reținut de autoritațile locale i-a luat la palme pe oamenii legii. In timpul operațiunii polițiștilor locali, acestora le-au cazut și catușele…

- Iata ca se apropie și ziua botezului, zi cu înalte semnificații spirituale, care ai vrea sa fie organizata perfect. Orice botez este încununat de o petrecere memorabila, la care toți cei dragi sunt invitați sa participe. Dar cum ar putea fi complet un astfel de eveniment fara prezența…