Stiri pe aceeasi tema

- Doi dascali din județul Vaslui au fost decorați de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul “Meritul pentru Invațamant” in grad de Cavaler. Este vorba despre profesoara de istorie Daniela-Ramona Croitoru de la Liceul „Stefan Procopiu” din Vaslui și prof. de informatica Dan Pracsiu de la Liceul…

- Președintele Klaus Iohannis a decorat astazi mai multe personalitați civile cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Printre cei decorați – și Gabriel Lazany, managerul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Gabriel Lazany și-a petrecut Ziua Naționala a Romaniei la București. In aceasta dimineața,…

- Doi dascali din județul Vaslui au fost decorați de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul “Meritul pentru Invațamant” in grad de Cavaler. Este vorba despre profesoara de istorie Daniela-Ramona Croitoru de la Liceul „Stefan Procopiu” din Vaslui și prof. de informatica Dan Pracsiu de la Liceul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat pe pagina sa de socializare ca a fost decorat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. „Am fost extrem de onorat si emotionat sa primesc astazi decoratia “Steaua Romaniei” in grad de “Cavaler”, o distinctie ce mi-a fost inmanata…

- "La multi ani, Romania!",. a scris presedintele pe Twutter, postand si un filmulet care are ca fundal sonor imnul national. De Ziua Nationala, presedintele Klaus Iohannis va participaa la parada militara organizata la Arcul de Triumv, va decora personalitati civile si va participa la receptia organizata…

- Pentru munca depusa in perioada pandemiei, atunci cand a coordonat secția COVID-19, Laura Coman (medic primar Boli Infecțioase) a fost decorata cu Ordinul ”Meritul Sanitar” in grad de Cavaler, conferit de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Medicul Laura Coman a fost decorata, ieri, la aniversarea…

- Nascut in 7 noiembrie 1916, scriitorul și filosoful Mihai Șora implinește, astazi, varsta de 106 ani. Extrem de activ pe rețelele de socializare, el și-a postat o imagine cu un balon imens in forma de 6.In ultimii ani, Mihai Sora a fost activ in viața civica. A stat alaturi de copii la orele de caligrafie,…

- Președintele Curții de Conturi, Marian Lupu, a fost decorsat de catre președintele Romaniei cu Ordinul „Steaua Romaniei”. Un decret in acest sens a fost semnat de catre Klaus Iohannis pe data de opt septembrie curent. Potrivit unui comunicat remis de catre Președinția Romaniei, ordinul a fost oferit…