Constantin Onut a revenit, in aceasta ediție, in echipa lui Sorin Bontea. Revenirea sa a fost o bucurie pentru el, dupa cateva ediții petrecute in echipa lui Florin Dumitrescu, insa momentele tensionate cu colegii au inceput imediat. Concurentul le-a dat cateva replici acide, insa a incercat sa se stapaneasca.