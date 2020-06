Constantin Adrian Gluga este imputernicit sef la comanda IPJ Constanta. De unde vine. Date din CV

Stiri pe aceeasi tema

- Automobil Clubul Roman – filiala Dolj organizeaza duminica, 12 iulie, prima etapa din Campionatul de Slalom Auto – ACR 2020, Bulzești Hillclimb, ce se va desfașura in satul Infrațirea, comuna Bulzești, la 40 km de municipiul Craiova. Bulzești Hillclimb este la cea de-a 2-a ediție, iar factorii care…

- Comisarul sef Catalin Stegarescu este, de la finele saptamanii trecute, noul adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea. El va indeplini atributii pe linie de siguranta publica, imputernicirea fiind pentru o perioada de maxim sase luni. Imputernicirea a fost facuta prin…

- Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.712 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1159 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți, la o nava aflata in portul Midia Navodari. Angajații nu au putut stinge singuri flacarile și au sunat la 112, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje ale ISU Dobrogea, informeaza ziarul local Ctnews.Alarma s-a dat, marți, in jurul pranzului.Angajații navei…

- Pana astazi, 13 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate și externate.Totodata, pana acum, 1016 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Politistii din Alba au retinut 6 persoane care sunt banuite de fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, taiere fara drept de arbori si furt de arbori. In perioada 2018 - 2020 ar fi sustras, din fondul forestier national, peste 1.900 de metri cubi de material lemnos. Politistii au ridicat…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, referitor la santierul deschis in zona „Lupoaica” a centrului vechi al municipiului resedinta pentru construirea unui imobil, ca reprezentantii autoritatilor judetene implicate privind autorizarea in acest…

- Plutonierul adjutant de la ISU Constanta care a murit zilele trecute din cauza noului coronavirus a fost inaintat post-mortem la gradul de sublocotenent prin ordin al ministrului de Interne. "Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a acordat gradul de sublocotenent post-mortem plutonierului adjutant…