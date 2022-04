#ConstantaEsteBine: Ziua 108 – 17.04.2022. Astazi sarbatoresc florile In duminica Floriilor, la inceput de primavara astronomica si in plin sezon de furtuni solare si radiatii electromagnetice super intense, cu Mama Pamant schimbandu si frecventa in procesul sau de crestere energetica, am ales sa celebrez partenerii nostri de calatorie: plantele.In evolutia lor sezoniera, plantele trec prin multiple stadii, ca si oamenii.Florile sunt la arbori si plante, precum adolescenta la oameni: intensificarea fluxurilor energiei sexuale, a creativitatii si expunerea potentia ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ati observat ca in fiecare dintre noi exista o energie care se comporta exact ca un copil Acea energie ne impinge spre cautarea placerilor si evitarea durerilor. Din acea energie vin atacurile de panica si crizele de isterie. Plansul de neputinta si de ciuda, dar si cel de jeluire a pierderilor.Copilul…

- Am facut deja un mic obicei din a sarbatori frica in ziua de 13 a lunii. Este util sa amintim periodic de aceasta emotie umana, consumatoare de energie, dar si inducatoare a cresterii. Duminica avem timp sa petrecem timp cu noi insine si sa privim mai in profunzime in interior. Frica este prima poarta…

- In interactiunea umana, schimbam intre noi diferite frecvente energetice prin intermediul cuvintelor. Cand ne spunem opinia despre un subiect sau altul, de fapt, emanam pe gura fricile, nelinistile si ingrijorarea noastra. Nu avem cum sa exprimam ceva obiectiv, pentru ca fiecare dintre noi stie mult…

- Ati petrecut bine ziua de portal 2 de ieri, marti 22.02.2022 La ora 22:22 Daca sunteti ca mine si ca 99,99 dintre oameni, ati fost mentali si foarte ne prezenti in corp si in viata voastra de zi cu zi, pentru ca au fost atatea de facut. Nevoile celor din jurul vostru au continuat sa va solicite atentia…

- Zile frumoase de iarna, cu soare si radiatii solare din plin care se adauga celor electromagnetice de la toata tehnologia din jur . Ficatul nostru, aflat la finalul iernii, este slabit si are nevoie de odihna si sustinere.Ce ii dam ficatului, cei mai multi dintre noi Munca, suprasolicitare, tehnologie…

- Cand am scris data de astazi, 10 februarie si m am gandit la numerologie, pentru mine cifra 10 este atasata de scoala si evaluarile scolare. Timp de zeci de ani m am straduit sa iau note de 10, lasand energie si emotii nenumarate pe campul de batalie al gandirii magice despre scoala. Exact precum copiii…

- Privesc realitatea si lumea prin ochi de femeie. Ani de zile am purtat ochelarii educatiei masculine a lumii si m am straduit sa explic si sa inteleg lumea. Am un mare respect pentru creierul masculin, implicat in procesul extrem de greu al descifrarii haosului si necunoscutului. Cand am acceptat ca…

- Dupa ce ne am conectat ieri cat mai bine la Soarele interior, la plexul Solar, astazi sarbatorim Luna. Din mai multe motive: Pentru ca este o zi de luni si este o zi dedicata lunii. In limba engleza si alte limbi germanice chiar asa se numeste: Monday, sau Moon day ndash; adica ziua lunii . Fiind prima…