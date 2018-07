Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, inspectorii sanitar veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018, au verificat in perioada 23 – 29 iulie, 187 de unitati amplasate in cele sapte…

- Douazeci si trei de unitati de alimentatie publica de pe litoral au fost amendate de inspectorii sanitar veterinari, in ultima saptamana, cu aproape 50.000 de lei, aproape jumatate dintre acestea fiind restaurante. Sanctiunile au fost acordate pentru mai multe deficiente, printre care lipsa igienei,…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018, au verificat in perioada 23.07.2018 ndash; 29.07.2018, 187 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au efectuat o serie de controale saptamana trecuta in unitatile amplasate in cele 7 zone de interes turistic – Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia. Astfel, inspectorii sanitari veterinari si…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat, in perioada 9 - 15 iulie, 204 unitati de alimentatie publica si au dat amenzi de 36.000 lei pentru neregulile depistate, informeaza, marti, Autoritatea Nationala…

- Seria controalelor in unitatile amplasate in cele 7 zone de interes turistic ndash; Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia ndash; a continuat si in saptamana 09.07.2018 ndash; 15.07.2018. Potrivit DSVSA Constanta, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta…

- Scopul acestui Comandament este de a contribui, prin derularea activitatilor specifice, la protejarea sanatatii publice si implicit, a intereselor turistilor aflati in vacanta pe litoralul romanesc. Astfel, in perioada 25 iunie - 02 septembrie 2018, echipe de inspectori sanitari veterinari…