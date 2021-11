Stiri pe aceeasi tema

- „In cauza mediatizata prin comunicatul 922/VIII/3 din 4 noiembrie 2021, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in cazul unui inspector de la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Constanta, cercetat in stare de arest preventiv pentru luare de mita, acesta recunoscandu-si vinovatia, a informat,…

- „In cauza mediatizata prin comunicatul 922/VIII/3 din 4 noiembrie 2021, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului Fotin Ionut Adrian cercetat in stare de arest preventiv , la…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 3 noiembrie 2021, a lui Ionut Adrian Fotin, inspector in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Constanta,…

- In dosar au fost acordate 21 de termene de judecata. Inculpatul se afla in arest la domiciliu din data de 02 februarie 2020, ca urmare a unei decizii a Judecatoriei Mangalia. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au luat o noua deciziei in dosarul in care decis ca Daniel S., de 15 ani, din Mangalia,…

- Luni, 13 septembrie, instanța clujeana este așteptata sa dea soluția in dosarul in care apare numele primarului de Baia Mare, dosarul cu numarul 2537/117/2016. Este dosarul in care edilul este acuzat de luare de mita. In aceasta speța avem deja 11 amanari numai in acest an, ultima fiind chiar cea din…

- Instanta retine ca inculpatul nu se afla la primul conflict cu legea penala prin faptele ce fac obiectul cauzei, din fisa de cazier judiciar reiesind ca inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de 16 ani 7 luni 10 zile inchisoare in regim de detentie pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane,…