Constanta, promovata la Targul International de Turism ITB Berlin Primaria Municipiului Constanta participa la ITB Berlin, unul dintre cele mai importante targuri de turism din lume, care se desfasoara intre 5 si 7 martie. La infodesk ul de promovare a turismului de litoral, cei interesati pot descoperi cele mai importante atractii turistice din oras si experientele aferente acestora. "Misiunea reprezentantilor Primariei Constanta este sa prezinte istoria, cultura, diversitatea gastronomica si savoarea locala, astfel incat destinatia Constanta sa se faca ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

