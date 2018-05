Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei a fost prezent marti la Constanta, unde a discutat cu autoritatile locale probleme legate de Justitie, urmand sa viziteze si Penitenciarul Poarta Alba, unde personalul se plange de lipsa conditiilor de munca decente.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va fi audiat, miercuri, in plenul Senatului, la “Ora Guvernului”, urmand ca, la solicitarea PNL, sa dea explicatii cu privire la raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO). “Ora Guvernului” este programata, in plenul Senatului,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, ca este necesara codificarea legilor electorale pentru a se elimina suprapunerile legislative. Intrebat care sunt principalele vulnerabilitati ale legilor electorale, Toader a punctat faptul ca exista o lege pentru fiecare proces…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- Toader, chemat in fata premierului Dancila: Sunt ingrijorata si nu ma simt confortabil Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind…