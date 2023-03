Constanța, în topul orașelor cu cele mai mari prețuri la abonamentul lunar de transport în comun Constanța se afla in topul orașelor din Romania cu cel mai scump abonament lunar de transport in comun, conform unei analize a platformei Picodi.com, transmite Economedia. Astfel, prețul unui abonament lunar de transport in comun in Constanța se ridica la 125 de lei, iar valoarea unui bilet unic de autobuz costa 2,5 lei. In topul […] Articolul Constanța, in topul orașelor cu cele mai mari prețuri la abonamentul lunar de transport in comun apare prima data in . Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

