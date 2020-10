Constanta: Ce zone raman astazi fara apa calda Ca urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare pentru sezonul rece, R.A.D.E.T. Constanta aduce la cunostinta faptul ca nu va furniza apa calda de consum, in data de 13.10.2020, incepand cu ora 08:00, la punctele termice din zona Piata Chiliei, Blv. Mamaia, PT: 22,24."Va asiguram ca echipele noastre de interventie depun toate eforturile necesare repornirii instalatiilor in cel mai scurt timp. Ne cerem scuze ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

