Consitrans-ul lui Hanganu a picat la proba SF de pe Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni Proiectul Autostrazii Targu Neamț – Iași – Ungheni se confrunta cu obstacole semnificative in ceea ce privește finalizarea Studiului de Fezabilitate, conform anunțului facut de catre Centrul Național de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Intr-un comunicat recent, CNAIR a evidențiat ca prestatorul Consitrans S.A. a predat Studiul de Fezabilitate in data de 15.02.2024, insa acesta a fost respins ulterior, pe data de 05.03.2024, intrucat documentul a fost gasit incomplet și afectat de numeroase erori și lipsuri. Termenul limita pentru predarea Studiului de Fezabilitate, stabilit inițial pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

