Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Uniunii Europene, ce reuneste statele membre ale UE, a aprobat vineri prelungirea cu un an, pana in iunie 2024, a suspendarii taxelor vamale si cotelor pentru produsele agroalimentare ucrainene importate in UE, transmite AFP.

- Consiliul Uniunii Europene, ce reuneste statele membre ale UE, a aprobat vineri prelungirea cu un an, pana in iunie 2024, a suspendarii taxelor vamale si cotelor pentru produsele agroalimentare ucrainene importate in UE, transmite AFP.Decizia de a prelungi accesul liber al produselor ucrainene pe…

- In timp ce Slovenia, Ungaria, Polonia și, in scurta vreme, și Bulgaria au decis sa-și faca singure dreptate, ministrul Petre Daea ne spune ca așteapta o decizie la nivelul UE in ce privește introducerea taxelor vamale pentru cerealele din Ucraina. Insa, Regulamentul (UE) 2022/870 este facut in așa fel…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, intr-o

- Rusia a propus luni prelungirea acordului asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira la 18 martie, cu doar 60 de zile, oferta criticata de Kiev care vede astfel acordul initial pus sub semnul intrebarii, relateaza France Presse. „Acordul asupra ‘Initiativei cerealiere din Marea Neagra’ implica…

- Suspendarea taxelor la import a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de „masuri comerciale autonome”) aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana ar putea sa fie prelungita cu un an, potrivit unei propunei a Comisiei Europeana, care susține ca este…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de sprijin pentru Ucraina si economia…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de