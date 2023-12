Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava anunța, in calitate de promotor, incheierea proiectului ,,Copii și tineri integrați pentru o lume mai buna (CTIL)", cod PN2019, in cadrul apelului Educație incluziva pentru copii și tineri in situații de risc. Proiectul a fost ...

- LA FINAL… Un proiect transfrontalier de importanta majora pentru turismul din judetul Vaslui a fost implementat timp de doi ani, atat in judetul nostru cat si in municipiul Soroca din Republica Moldova. Este vorba de proiectul „Stefan cel Mare – istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, al carui…

- In zilele de 16 și 17 decembrie 2023, Consiliul Raional Soroca va organiza Festivalul Cultural Medieval ,,Soroca Porți Deschise”. Evenimentul se va desfașura in cadrul Proiectului ,,Ștefan cel Mare – istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, implementat de Consiliul Raional Soroca, in parteneriat…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca simbata și duminica (21 și 22 octombrie 2023), orele 15:00-19:00, persoanele de virsta a treia sint invitate la o noua ediție a spectacolelor muzicale in aer liber, desfașurate in Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfint”, in cadrul Proiectului socio-cultural…

- Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui organizeaza, in perioada 20 - 22 octombrie, prima editie a Festivalului Medieval "Vasluiul in straie de sarbatoare medievala".Evenimentul va cuprinde o parada a costumelor de epoca, spectacole de teatru, dans si muzica medievala, ateliere mestesugaresti medievale…

- OMAGIU… Ziua Educatiei a fost marcata laVaslui printr-un eveniment deosebit! Conducerea Inspectoratului Judetean Vaslui (ISJ) a omagiat dascalii iesiti la pensie. Activitatea s-a desfasurat la Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” din Vaslui si a fost presarata cu momente de emotie si recunostinta aduse…

- NEINȚELEGERI… O ședința fulger, de cateva minute, a avut loc in urma cu puțin timp la Consiliul Județean Vaslui. Toți angajații instituției au fost chemați la sala “Ștefan cel Mare” de catre cei doi vicepreședinți, Ciprian Trifan și Dan Marian, dupa ce, in ultimele zile, s-a acutizat razboiul dintre…

- La Suceava, in perioada 5-24 septembrie 2023, au loc manifestari dedicate inceputului de an scolar francofon. Acțiune sunt organizate de Alianța Franceza din Suceava, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Centrul de Reusita Universitara al Universitatii „Stefan cel ...