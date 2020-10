Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile social-democrate pentru alegerile din 6 decembrie vor fi validate, marți, de Consiliul Politic National al PSD. Liderii partidului promit ca principalul criteriu va fi cel al excelenței, al specialiștilor in domeniu. Intr-o conferința de presa susținuta luni, Marcel Ciolacu, președintele…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste marti, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta sub control pana a intervenit politicul / VIDEOPresedintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Listele finale ale candidatilor PSD pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marti, a anuntat presedintele formatiunii, Marcel Ciolacu. "Listele finale se vor vota maine in cadrul Comitetului Politic National. Am avut o discutie cu domnul Gliga (Vasile Gliga, liderul PSD Mures - n.r.) si domnul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca marti vor fi validate, in cadrul Comitetului Politic National, listele de candidati ale partidului pentru alegerile parlamentare. "Toate aceste decizii (legate de listele pentru alegerile parlamentare - n.r.) o sa le luam in forurile politice…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca in urmatoarea sedinta a Consiliului Politic National al partidului se va discuta un set de criterii privind alcatuirea listelor pentru alegerile parlamentare. "Avem mai multe criterii. A venit domnul profesor Dincu cu ele, au fost doar…

- PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu."Am discutat cu colegii mei in ceea ce priveste aliantele politice si am luat hotararea, fiind ultima zi in care pot fi inscrise la Biroul Electoral Central acorduri de aliante politice,…

- PSD va merge singur in alegerile parlamentare care se vor desfașura in data de 6 decembrie, a anunțat, marți, președintele partidului, Marcel Ciolacu. Potrivit acestuia, decizia a fost luata ținand cont ca nu au fost anunțate alianțe nici pentru alegerile locale. „Am luat decizia ca PSD sa mearga singur…

- Consiliului Politic National al PSD (fostul CEX) a stabilit, in sedinta de marti, ca partidul nu va face aliantei cu nicio alta formatiune politica la alegerile parlamentare din 6 decembrie. ”Adevarul” a scris ieri in exclusivitate ca PSD va merge singur la alegerile legislative. Marcel Ciolacu i-a…