Firea a dat cărțile pe față: Ce i-a transmis lui Ciolacu Organizatiile PSD, in majoritate, nu au nimic impotriva ca alegerile europarlamentare sa fie comasate cu alegerile locale, dar vor ca intreg calendarul scrutinurilor din acest an – europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale – sa fie stabilit cat mai repede in coalitia de guvernare, au precizat marti surse social-democrate. Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a avut marti intalniri cu reprezentantii organizatiilor partidului pentru a lua pulsul in legatura cu subiectele legate de alegerile din acest an. Sursele citate au mentionat ca majoritatea organizatiilor sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

