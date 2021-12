Stiri pe aceeasi tema

- Am alocat astazi, in ședința ordinara a Consiliului Județean, suma de 2 milioane de lei (400.000 de euro) pentru finanțarea Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Pantelimon” din Focșani. Susținem, astfel, sistemul de sanatate din județ pentru ca știm cu toții cat de importanta pentru societate este atenția…

- O mama internata cu fetița sa in weekend la Secția de pediatrie a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani ne-a scris in legatura cu o situație cu care s-a confruntat in unitatea sanitara. Potrivit acesteia, fiica sa, in varsta de puțin peste un an, nu a primit lapte praf preparat decat…

- Consiliul Județean Vrancea se reunește azi, incepand cu ora 10.00, in ședința extraordinara, pe ordinea de zi aflandu-se patru proiecte de hotarare inițiate de președintele Catalin Toma. Plenul va dezbate urmatoarele proiecte de hotarare: „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici…