- Consiliul Local Bacau a respins, pentru a doua oara, solicitarea Primariei de a se transfera Rezerva de Apa catre Compania Regionala de Apa. O parte a consilierilor locali au considerat ca exista probleme legale referitoare la acest transfer, intrucat s-a spus ca recepția lucrarii nu a fost semnata…

- Valul de caldura va persista in cea mai mare parte a regiunii. Local in zonele de campie va fi canicula, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 32 si 36 de grade. NOTA: La inceputul…

- Singura șansa viabila pentru prim-divizionara de volei feminin antrenata de Florin Grapa este realizarea unei fuziuni sau a unui protocol de colaborare cu clubul municipalitații. In mare, parțile s-au pus de acord, insa totul depinde de rectificarea bugetara. In cazul in care Primaria și Consiliul Local…

- · noul consiliu va avea o majoritate de membri independenți · președintele Ștefan Vuza ramane singurul reprezentant al acționarului majoritar Chimcomplex a anunțat, luni, 1 august, noua structura a Consiliului de Administrație (CA) care va conduce la eficientizarea și imbunatațirea procesului decizional…

- Consilierii PSD, PER și alți doi consilieri au votat, vineri, impotriva trecerii Rezervei de Apa in domniul public al municipiului, ceea ce a reaprins spiritele inca nepotolite dupa scandalul cu „Spitalul Municipal”. In vreme ce primarul viziteu acuza un complot impotriva cetațenilor, președintele Consiliului…

- Razboiul din Ucraina și reacțiile diferitelor țari deschid o adevarata Cutie a Pandorei juridica. Am amintit, deja, despre problema aderarii Finlandei la NATO care nu se poate face decat cu acordul Consiliului de Securitate al ONU, așa cum prevede Tratatul de Pace incheiat la finele WW2. O aderare fara…

- In ședința Consiliului de Administrație de saptamana aceasta s-a votat inscrierea echipei de handbal feminin in Divizia A. Totodata, clubul tutelat de municipalitate dorește sa revina in fostul sau sediu de la baza sportiva „Constantin Anghelache” Reunit pentru prima oara in noua sa componența (Adrian…

- Incepand cu data de 1 iulie 2022 intra in vigoare un nou regulament privind roamingul in retelele publice de comunicatii mobile in interiorul Uniunii (Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului si al Consiliului din 06 aprilie 2022 privind roamingul in retele publice de comunicatii mobile in interiorul…