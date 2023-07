Consiliul Județean sparge 1,2 milioane de lei anual pe combustibil Furnizorul de combustibil Lukoil furnizeaza benzina și motorina pentru Consiliul Județean și mai multe instituții subordonate de anul trecut. Anual, instituția consuma combustibil de peste un milion de lei. De anul trecut, Lukoil asigura benzina și motorina la Consiliul Județean. Instituția a incheiat cu furnizorul de combustibil un acord cadru pana in anul 2025, in vederea achiziționarii de carburanți auto pe baza de bonuri valorice. Carburantul va fi folosit de mașinile din parcul auto al Consiliului Județean, ale Serviciului Salvamont, ale Centrului Militar Județean, ale Inspectoratului pentru… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

