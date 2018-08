Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Sibiu a semnat la sfarșitul lunii iulie doua conctracte de finanțare in valoare totala de peste 920.000 de lei pentru derularea proiectelor ”Spre o administrație publica performanta” și ”Sa spunem nu corupței”, care au ca termen de finalizare luna noiembrie 2019. Read More...

- Guvernul a alocat intreaga suma solicitata pentru reparatiile la drumurile judetene afectate de inundatiile de la sfarsitul lunii trecute, suma ridicandu-se la 5.483.000 de lei, a anuntat, vineri, prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai. Potrivit acesteia, in localitatea Milisauti, au demarat, vineri,…

- Consiliul Judetean Maramures intentioneaza sa acceseze un credit bancar pe termen lung in valoare de 70 de milioane lei in vederea reabilitarii drumurilor judetene. In sedinta ordinara din 28 iunie, pe ordinea de zi se va afla un proiect de hotarare in acest sens. Iata cum arata o parte din document:…

- "Am gasit mai multe morminte (n.r. in Catedrala Evanghelica din Sibiu). Din cate stim si mormantul baronului se crede ca ar fi fost in zona aceasta, dar urmeaza sa verificam. Este posibil in cursul acestei saptamani sau saptamana viitoare", un anunț care pare sa faca sa vibreze inima Sibiului, iar…

- Nu mai puțin de 12 siteuri de știri din zona și-au publicat datele de audiența online, in cursul lunii mai 2018, prin intermediul siteului trafic.ro. TurdaNews este lider detașat in cursul lunii mai 2018, atat in Turda, cat și in Campia Turzii. Insa, lupta pentru un loc pe podium este destul de inverșunata.…

- Lansarea proiectului „Consolidarea raspunsului Guvernului la fenomenul Traficul de Fiinte Umane (TFU) si imbunatatirea protectiei victimelor traficului si a martorilor acestuia in Republica Moldova” constituie inca un pas important in procesul de combatere a acestui flagel in

- Direcția pentru Situații de Urgența a transmis un mesaj de avertizare de tip Cod Galben, care vizeaza județele Cluj, Alba și Bihor. Printre bazinele afectate de Codul Galben de inundație se afla și bazinul superior al raului Arieș. Read More...

- Consiliul Județean Sibiu a lansat procedura de achiziție publica pentru servicii de proiectare și execuția lucrarilor pentru proiectul ”Reabilitare și modernizare DJ 141 Mediaș-Moșna-Pelișor-Barghiș”. Este vorba despre un tronson in lungime de aproximativ 26 de kilometri. Read More...