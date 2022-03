Dupa Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 administratiile judetene au fost puse si in Transilvania sub autoritatea prefectului, numit de Consiliul Dirigent, sistemul evoluand, treptat, catre unificarea administrativa, conform situatiei existente in Vechiul Regat. Salajul intra in noua etapa a existenței sale in configurația primita in septembrie 1876, cand a luat ființa prin unirea comitatelor Crasna și Solnocul de Mijloc și adaugarea catorva comune din comitatele Dobaca și Cojocna. Avea doua orașe, Zalau – reședința comitatului și Șimleu Silvaniei, patru comune mari și 235 comune mici, și era imparțit…