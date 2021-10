Consiliul Județean dă drumul procedurilor de reabilitare a Castelului Teleki din Pribilești Consiliul Județean Maramureș inițiaza procedurile de reabilitare a Castelului Teleki din Pribilești, comuna Satulung. In acest sens, CJ dorește sa achiziționeze servicii de proiectare D.A.L.I. pentru reabilitarea obiectivului aflat intr-o stare dezolanta. ”Catre, toți operatorii economici interesați Consiliul Județean Maramureș dorește sa achiziționeze Servicii de proiectare D.A.L.I. pentru reabilitarea Castelului Teleki Pribilești, comuna Satulung, localitatea Pribileși, nr. 56, jud. Maramures. In acest sens Consiliul Județean Maramureș intenționeaza sa demareze o cercetare de piața in vederea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

