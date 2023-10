Consiliul Județean a finalizat asfaltarea DJ 108C Mănăstireni – Călata – Mărgă Mai este necesara doar realizarea caii de rulare pe doua poduri și racordarea acestora la drum Lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 108C Manastireni – Calata – Margau, in lungime de 22,95 kilometri, derulate de Consiliul Județean Cluj in cadrul unei investiții finanțate atat din fonduri europene cat și de la bugetul județului, au fost finalizate in ceea ce privește asfaltarea in doua straturi. Pentru completa finalizare a operațiunilor mai este necesara doar realizarea caii de rulare pe doua poduri și racordarea acestora la drum. Momentan, pe aceste doua poduri traficul… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean a finalizat asfaltarea DJ 108C Manastireni – Calata – Margau Mai este necesara doar realizarea caii de rulare pe doua poduri și racordarea acestora la drum Lucrarile de

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 108C Manastireni – Calata - Margau, in lungime de 22,95 kilometri, derulate de Consiliul Județean Cluj in cadrul unei investiții finanțate atat din fonduri europene cat și de la bugetul județului, au fost finalizate in ceea ce privește…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 107P (DN 1) – Gilau – Marișel – DN 1R, in lungime de 44,26 kilometri, derulate de Consiliul Județean Cluj in cadrul unui proiect cu finanțare europeana, au fost finalizate in ceea ce privește asfaltarea in doua straturi. Pentru completa…

- Consiliul Județean Cluj a demarat lucrarile de demolare a podului situat pe drumul județean DJ 161, la kilometrul 30+977, in localitatea Paglișa, și construirea unuia nou pe același amplasament.

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 107P (DN 1) – Gilau – Marișel – DN 1R, in lungime de 44,26 kilometri, derulate de Consiliul Județean Cluj, cu fonduri europene, se apropie de finalizare. Astfel, stadiul fizic al lucrarilor deja realizate este de peste 90%. In aceasta etapa…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare derulate de Consiliul Județean Cluj pe drumul județean DJ 108C Manastireni – Calata – Margau continua in ritm susținut, stadiul fizic fiind de peste 80%. Operațiunile se executa in baza proiectului avand ca obiect „Servicii de actualizare expertiza tehnica, proiectare…

- ”S-au finalizat 28 de expertize, am zis sa le facem pe toate, ca sa stim cum stam, si avem probleme si trebuie sa actionam de urgenta – asta inseamna cam un an, un an si jumatate – la pasajul de la Obor, la pasajul Lujerul si la podul Baneasa, podul care este pe soseaua Bucuresti-Ploiesti, cel care…

- Unda verde de la APM Alba pentru asfaltarea drumului comunal DC 233 care leaga comunele Rameț și Livezile. Cat vor costa lucrarile Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat, pe 3 august, ca proiectul „Modernizare drum comunal DC 233 – Valea Uzei – Olteni din comuna Rameț” nu se supune evaluarii…