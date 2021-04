Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal, fostul premier Ludovic Orban, susține ca Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare și Verificare, mecanism impus Romaniei de Uniunea Europeana. Orban nu a avansat un interval de timp, ci a menționat cateva etape: desființarea SIIJ, imbunatațirea codurili…

- Investitiile straine directe au scazut cu 70,39% in prima luna a acestui an, la 363 de milioane de euro, comparativ cu 1,226 miliarde de euro in luna ianuarie 2020, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei remise marti AGERPRES. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- In 2020, investițiile straine directe au scazut cu 60% in Romania, comparativ cu perioada similara a anului 2019 In anul 2020, investițiile straine au scazut cu 60,38% in comparație cu perioada similara a anului anterior, la 1,921 de miliarde de euro, arata datele Bancii Naționale a Romaniei. „Investitiile…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) a inceput, in anul 2017, un proiect dedicat evaluarii contributiei investitiilor straine directe (ISD) la dezvoltarea economiei in Romania, comparativ cu tarile din regiunea Europei Centrale si de Est. Astfel, s-a materializat in cadrul acestui proiect un element…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 60% in primele 11 luni ale anului trecut, pana la 1,87 mld. euro Investitiile straine directe au scazut in primele 11 luni din 2020 cu 60,42% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,87 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca…