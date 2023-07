Consiliul Europei este cu ochii pe anchetele privind „azilele groazei”

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, va urmari „indeaproape” anchetele desfasurate de autoritatile romane in centrele sociale, se arata intr-un comunicat transmis marti de USR. Precizarile vin dupa ce, pe 11 iulie, in calitate de membru al Delegatiei Parlamentului…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, le-a transmis reprezentantilor USR, ca raspuns la scrisoarea pe care acestia au adresat-o cu privire la faptele petrecute in „azilele groazei”, ca are cunostinta despre anchetele desfasurate de autoritatile romane pe acest subiect…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei Dunja Mijatovic a transmis reprezentantilor USR, ca raspuns la scrisoarea pe care acestia au adresat-o cu privire la faptele petrecute in „azilele groazei”, ca are cunostinta despre anchetele desfasurate de autoritatile romane pe acest subiect…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei Dunja Mijatovic a transmis reprezentantilor USR, ca raspuns la scrisoarea pe care acestia au adresat-o cu privire la faptele petrecute in „azilele groazei”, ca are cunostinta despre anchetele desfasurate de autoritatile romane pe acest subiect…

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei Dunja Mijatovic a transmis reprezentantilor USR, ca raspuns la scrisoarea pe care acestia au adresat-o cu privire la faptele petrecute in „azilele groazei”, ca are cunostinta despre anchetele desfasurate de autoritatile romane pe acest subiect…

- USR i-a adresat o scrisoare comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, privind "gravele" abuzuri petrecute in centre sociale din Romania, "sub privirea complice a autoritatilor".

- Primarul din Voluntari susține ca nu știa ce se intampla in azilele groazei. Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, susține ca nu avea cunoștința despre situația din azilele groazei, in care mai mulți batrani erau ținuți in condiții inumane. 100 de persoane au fost salvate marți de DIICOT .…

- Lipsa de imparțialitate a presei turce și restricțiile privind liberatea de exprimare, inainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din Turcia, i-au oferit lui Recep Tayyip Erdogan un "avantaj nejustificat", considera Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), informeaza Agerpres.