Consiliul Europei a respins solicitarea de autonomie a „Ținutului Secuiesc” „Agitația” parlamentara de dupa Craciun privind cele trei proiecte depuse de doi deputați UDMR privind autonomia Ținutului Secuiesc s-a dovedit a fi doar un joc de imagine pentru ca deja Consiliul Europei luase o decizie foarte clara in acest sens. Imediat dupa Craciun, Comisia de monitorizare a Congresului Puterilor Locale și Regionale (CPLRE) al Consiliului Europei intrunita la Strasbourg a respins cererea de arbitraj pentru autonomia „Ținutului Secuiesc”, solicitata de mai multe consilii locale din județele Covasna, Harghita și Mureș. Președinta delegației Romaniei la acest congres, Ludmila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta Regionala „Dezvoltarea Regiunii Centru cu fonduri europene. Perspective de viitor” s-a desfasurat in 7 si 8 decembrie in judetul Alba. Organizat in sistem mixt, in prima zi cu prezenta fizica si in a doua zi exclusiv online, evenimentul coordonat de ADR Centru a reunit in cadrul unui Complex…

- Un tricou si o pereche de manusi semnate de renumitul portar de fotbal Helmut Duckadam au fost scoase la licitatie online de catre Asociatia Scoala de Gimnastica Liviu Botos din Sfantu Gheorghe in cadrul campaniei „Impreuna pentru educatie”. Cristian Denes, de profesie polițist, din judetul Harghita,…

- Un tricou si o pereche de manusi semnate de renumitul portar de fotbal Helmut Duckadam au fost scoase la licitatie online de catre Asociatia Scoala de Gimnastica Liviu Botos din Sfantu Gheorghe in cadrul campaniei „Impreuna pentru educatie”. Cristian Denes, de profesie polițist, din judetul Harghita,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a organizat vineri, 3 noiembrie, la Palatul Parlamentului, dezbaterea cu tema „Romanii din inima Romaniei. Probleme și soluții pentru pastrarea identitații naționale in Covasna, Harghita și Mureș”. In cadrul dezbaterii, Dan Tanasa, deputat AUR și purtator de cuvant…

- Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe, care a fost reabilitat si modernizat cu fonduri europene, va fi redeschis pe 26 octombrie, a anuntat astazi conducerea institutiei. Lucrarile au fost incepute in urma cu doi ani. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, lucrarile…

- Reforma propusa de liderul PSD, Marcel Ciolacu, a starnit discuții aprinse in randul baronilor locali din toata țara. Vezi lista celor 18 baroni locali de la PNL și UDMR care vor trebui sa se reprofileze, dintre care 7 primari și 11 președinți de consilii județene. Conform harții noastre interactive,…

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) solicita conducerii Prefecturii Covasna sa faca demersurile necesare pentru reamplasarea catargelor cu steagurile Romaniei, Uniunii Europene si NATO in fata sediului institutiei din Sfantu Gheorghe. Conducerea Forumului afirma,…