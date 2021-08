Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a impus noi reguli privind promovarea informatiilor pe piata de leasing operational, astfel incat companiile sa nu isi poata coordona comportamentul, evitand incalcarea normelor din domeniul concurentei”, a anuntat autoritatea de concurenta. Astfel, Asociatia Societatilor de Leasing…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a impus noi reguli privind promovarea informatiilor pe piata de leasing operational, astfel incat companiile sa nu isi poata coordona comportamentul, conform news.ro ”Consiliul Concurentei a impus noi reguli privind promovarea informatiilor pe piata…

- Consiliul Concurentei analizeaza operatiunea prin care Romcim SA intentioneaza sa preia compania Euroagregate SRL, precum si activitatile firmelor SUT-ICIM SA si IRCA SRL, informeaza autoritatea de concurenta printr-un comunicat de presa. Romcim SA, companie a grupului CRH, este activa pe piata productiei…

- Consiliul Concurentei a anuntat, miercuri, ca a autorizat operatiunea prin care BERD preia o parte din capitalul social al companiei Vestmoldtransgaz SRL. ”Eurotransgaz SRL, companie constituita in Republica Moldova, este detinuta de Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA. Eurotransgaz…

- Dupa ce prețurile materialelor de construcții au explodat in ultima perioada, Consiliul Concurenței anunța o analiza in acest sector. Consiliul Concurentei a anuntat miercuri, 14 iulie, ca a inceput o ampla analiza pe piata materialelor de constructii, dupa ce au crescut preturile produselor din aceasta…

- Bogdan Chiritoiu a depus juramantul de investitura in functia de presedinte al Consiliului Concurentei, iar Dan-Virgil Pascu in cea de vicepresedinte al institutiei, intr-o ceremonie care a avut loc marti, 13 iulie, la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul ceremoniei,…

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii care isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de arhivare electronica/digitala si arhivare fizica a documentelor, precum si a altor activitati conexe…

- Consiliul Concurentei sustine ca publicarea raportului de investigatie cu privire la piata produselor petroliere ar fi o incalcare grava a legislatiei, care ar da posibilitatea companiilor vizate in investigatie de a ataca in judecata actiunile ilegale si ar stopa adoptarea deciziei definitive, transmite…