Consiliul Concurenţei a declanşat două investigaţii privind posibile trucări ale licitaţiilor organizate de CNAIR ”Consiliul Concurentei a declansat doua investigatii privind posibile trucari ale licitatiilor organizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), prin Directiile de Drumuri si Poduri (DRDP) Constanta, Brasov, Bucuresti si Timisoara pentru atribuirea contractelor de lucrari de intretinere a retelei de drumuri nationale si autostrazi aflate in administrarea acestor directii”, anunta autoritatea de concurenta. Autoritatea de concurenta are indicii ca firmele si-ar fi coordonat politicile comerciale astfel sa isi imparta lucrarile in cadrul procedurilor de achizitie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

