”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roadhill Automotive SRL intentioneaza sa preia activitatea de comercializare cu amanuntul de autoturisme si autoutilitare usoare (sub 3,5 tone) marca Ford si Hyundai, precum si linia de service multi-marca pentru autoturisme si autoutilitare usoare, operate in prezent de Colina Motors SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Roadhill Automotive SRL comercializeaza cu amanuntul autoturisme si autoutilitare usoare marca Ford, detine si opereaza o linie de service multi-marca pentru autoturisme si autoutilitare usoare in zona Bucuresti-Ilfov…