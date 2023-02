Consilierul local PSD de la Sector 1 Albert Caraian, care a intrat dezbracat in direct, prin apel video, in sedinta de Consiliu Local, si-a inaintat demisia, a anuntat PSD. „In urma incidentului regretabil din timpul sedintei de astazi, 24 februarie 2023, a Consiliului Local Sector 1, consilierul local Alberto-Iosif Caraian si-a inaintat demisia”, arata PSD. […] The post Consilierul PSD, care a aparut dezbracat in timpul unei ședințe online, și-a dat demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .