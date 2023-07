Consilierul principal al lui Zelensky, detalii din culisele complicatei contraofensive

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a admis vineri, 14 iulie, ca trupele sale nu avanseaza "prea rapid" in contraofensiva lor pentru recucerirea teritoriilor din estul și sudul țarii, aflate sub ocupația forțelor ruse, informeaza AFP, potrivit The Moscow Times.„Astazi (forțele ucrainene, n.r.) nu avanseaza atat de repede", a declarat…

- Purtatorul de cuvant al Grupului de Forțe "Est" din Ucraina, Serhi Cerevati, a declarat ca armata ucraineana i-ar putea forța pe ruși sa-și retraga trupele din Bahmut folosind impotriva acestora loviturile de artilerie, informeaza RBC, potrivit Rador.Cerevati a fost intrebat de jurnalisti daca este…

- Kievul a declarat ca a doborat un elicopter de atac rusesc intr-un atac, in contextul in care s-au inmulțit relatarile despre avioanele Moscovei care au fost doborate de forțele armate ucrainene.

- Progresele armatei ucrainene in contraofensiva lansata pentru eliberarea teritoriilor ocupate de trupele ruse sunt „mai lente decat s-ar fi dorit”, a afirmat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu publicat miercuri de BBC, citat de Reuters. „Unii cred ca acesta este un film de la…

- Uniunea Europeana va acorda un nou ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Suma este alocata dupa ce liderii Uniunii au revizuit bugetul. Din aceasta suma, 33 de miliarde de euro sunt pentru asistența macro financiara pentru a ajuta Kievul sa iși rebalanseze bugetul.

- Armata ucraineana „inainteaza" pe front, in pofida unei „rezistente puternice" a trupelor ruse, mai ales in sud, anunta intr-o conferinta de presa adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fortele ucrainene au avansat cu „peste trei kilometri" in ultimele…

- In ultimele doua zile, au avut loc operațiuni ucrainene „importante” in mai multe sectoare din estul și sudul Ucrainei, susține ministerul britanic al Apararii in evaluarea de sambata. Serviciile militare secrete britanice susțin ca forțele ucrainene „au facut probabil progrese bune” și „au patruns…

- Trupele ucrainene au avansat de-a lungul malului raului Nipru, controlat anterior de fortele ruse de ocupatie, in regiunea sudica Herson partial eliberata, potrivit analizelor unor specialisti militari occidentali, informeaza luni agențiile DPA și Agerpres.