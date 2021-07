Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile județene pentru noua conducere a PNL Timiș se vor amana, a anunțat „interimarul” Alin Nica. Aceasta, dupa ce alegerile locale pentru filiala Timișoara s-au transformat intr-un circ total. Pana ce alegerile locale nu se vor incheia in toate organizațiile locale nu se va putea organiza și conferința…

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Chairman of the opposition Social Democratic Party (PSD) Marcel Ciolacu declared on Friday in Timisoara that PSD will never support a Liberal minority government and that there would be "no catastrophe" if early elections were organized in Romania after 30 years. The Social Democrat leader…

- Breasla presei lugojene a pierdut inca un membru foarte apreciat. Duminica dimineata s-a stins din viata Casian Margineantu, unul dintre cei mai experimentati jurnalisti pe care i-a avut Lugojul dupa Revolutie. Margineantu a facut parte din echipa de elita a presei lugojene dedicandu-si activitatea…

- Membrii Biroului Executiv al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) se reunesc in ședința luni, 12 aprilie. Pe ordinea de zi, alaturi de problemele curente și prioritațile parlamentarilor umaniști in actuala sesiune parlamentara, membrii BEx vor dezbate și o rezoluție privind mandatul…