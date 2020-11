Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile speciale americane l-au audiat, pe parcursul mai multor ore, in aeroportul din New York, pe jurnalistul postului rus de televiziune RUSSIA TODAY, RT, Konstantin Rojkov, a anuntat Ambasada Federatiei Ruse de la Washington, pe Facebook.

- Italia a inregistrat 10.010 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore și 55 de decese. Cu toate ca numarul deceselor este in scadere fata de ziua precedenta, Italia are al doilea cel mai mare numar de decese de pe continent, dupa Marea Britanie, potrivit Reuters, citata de Hotnews.Este cel mai mare…

- Un reputat jurnalist american - Ken Beckley - iși povestește intr-un text aparut in ziarulWashington Post calvarul prin care a trecut in urma cu doua luni, atunci cand el și soția sa s-au infectat cu coronavirus. Aceasta din urma a murit rapid, pentru ca virusul a afectat-o puternic.“I-am spus soției…

- Descoperire complext neașteptata a oamenilor de știința. Zonele cu zgomot redus din spatiile inchise cu risc ridicat, precum spitalele si restaurantele, ar putea ajuta la diminuarea posibilitatii de infectare cu noul coronavirus, au constatat oamenii de stiinta in urma unui studiu conform caruia…

- Papa Francisc va face prima sa calatorie in afara Romei dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in luna februarie in Italia. Sfantul Parinte va vizita orasul italian Assisi, unde va semna o noua enciclica, a anuntat sambata Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a multumit calduros postului de stat rus Russia Today (RT) ca l-a sustinut, la fel ca audiovizualul belarus, in fata amplei miscari de contestare ce are loc in Belarus de aproape o luna, informeaza AFP. "In aceasta perioada dificila, stiti in ce masura ati…

- Alexandr Lukașenko, a mulțumit televiziunii Russia Today pentru trimiterea de jurnaliști care sa ajute media de stat din Belarus dupa ce mai mulți angajați ai televiziunii publice belaruse au intrat în greva în semn de solidaritatea cu protestele de strada masive declanșate împotriva…

- Sistemul public de educatie din New York City, cel mai mare din Statele Unite, va amana inceperea cursurilor in clase cu 11 zile, pana pe 21 septembrie, potrivit unui acord cu sindicatele care au cerut masuri de siguranta mai stricte legate de Covid-19, a anuntat marti primarul Bill de Blasio, citat…