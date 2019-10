Consilierii locali din Arad au aprobat acordarea a peste 7.600 de burse şcolare, cuprinse între 60 şi 90 lei Conform proiectului de hotarare adoptat cu unanimitate de voturi, in sedinta de luni a Consiliului Local Municipal Arad, 7.639 de elevi vor beneficia de burse, care au fost impartite in patru categorii: burse de performanta - 90 de lei, burse de merit - 80 de lei, burse de studiu - 70 de lei si burse de ajutor social - 60 de lei. Cele mai multe vor fi acordate pentru merit, respectiv 5.283, iar 2.169 de copii vor primi burse pentru ajutor social. In total, din bugetul local se vor plati lunar aproximativ 570.000 de lei, iar pentru intregul an scolar 2019-2020 s-a alocat suma de 5.506.830… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

