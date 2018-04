Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din Timisoara au inceput curatenia de primavara. Aceștia au iesit pe teren, in acest weekend, nu pentru a da amenzi, ci pentru a face curatenie in locul celor pe care ar trebui sa ii sanctioneze. Directia Politia Locala anunta printr-un comunicat postat pe Facebook ca „Polițiștii locali…

- Consilierii municipali liberali au lansat, vineri, un atac la politica de preturi pe care o practica operatorul municipal de salubritate, dupa ce, pe ordinea de zi a sedintei deliberativului local care are loc astazi, a fost inclus un proiect de hotarare care prevede majorarea tarifelor pentru persoane…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Consilierii locali Adrian Orza și Dan Idolu vin, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, pe teme legate de proiecte ale administrației locale. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00,…

- Politistii locali din Braila au amendat o persoana care a murit de sapte ani. Procesul verbal prin care barbatul decedat in 2011 era sanctionat cu 500 de lei amenda pentru ca a incercat sa vanda o masina pe domeniul public a fost prezentat pe Facebook de fiul defunctului.

- Consilierul local PSD Ion Ardeal Ieremia și liderul consilierilor locali PNL Simion Moșiu vin, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, despre Timișoara, in perspectiva anului 2021, cand orașul nostru…

- Chiar și cei care ar trebui sa apere legea mai „calca pe bec”. O fotografie pe care se vede o mașina a Poliției Locale parcata aiurea, a fost surprinsa zilele tecute pe o strada din Satu Mare. Poza a fost postata pe contul de Facebook ai celor de la „Ai parcat ca un bou – […]

- Alesii locali turneni si-au stabilit indemnizatiile lunare in Politic / Luna ianuarie vine cu indemnizatii marite pentru consilierii locali turneni, dupa ce in sedinta de lucru de marti, 30 ianuarie, alesii prezenti in sala de sedinte a Primariei au votat favorabil proiectul de hotarare privind stabilirea…