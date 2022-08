Consilierii au în mapă hotărârea cu privire la desființarea a 283 de locuri de parcare în Piatra Neamț Implementarea proiectelor cu finanțare europeana destinate coridoarelor de mobilitate urbana in Piatra-Neamț vine la pachet și cu mai multe neajunsuri. Unul dintre cele mai importante este desființarea a 283 de parcari din oraș, tocmai in ideea de a crea un sens de mers separat destinat exclusiv transportului public de calatori. Proiectul de hotarare privind desființarea acestora se va afla pe masa consilierilor locali in ședința de joi, 25 august. Parcarile publice cu plata care vor disparea sunt, cele mai multe, 165 mai exact, in zona blocurilor A, in zona intersecțiilșor cu strazile Lamaiței… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

